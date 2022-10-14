"Сільпо" відкрив четвертий супермаркет у Рівному

"Сільпо" відкрив новий дизайнерський супермаркет у Рівному, який став четвертим об'єктом мережі у місті.

Згідно з пресрелізом мережі, новий супермаркет відкрито у ТРЦ Happy Mall на вул. Сергія Бачинського, 5. Підготовка до запуску магазину розпочалася ще до повномасштабного російського вторгнення.

Площа нового "Сільпо" - 1,5 тис. кв. м. Супермаркет має 12 звичайних кас та п'ять кас самообслуговування.

Тематика дизайну магазину – емоції. "На концепцію "емоційного" супермаркету нас надихнула зокрема і назва торговельного центру. Ми вирішили – цей магазин має бути про почуття, кохання, щастя та успіх", – йдеться у повідомленні.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. Станом на вересень 2022 року в мережі працюють 299 супермаркетів.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів більш ніж із 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.