Події

16:56 14.10.2022

"Сільпо" відкрив четвертий супермаркет у Рівному

1 хв читати
"Сільпо" відкрив четвертий супермаркет у Рівному

"Сільпо" відкрив новий дизайнерський супермаркет у Рівному, який став четвертим об'єктом мережі у місті.

Згідно з пресрелізом мережі, новий супермаркет відкрито у ТРЦ Happy Mall на вул. Сергія Бачинського, 5. Підготовка до запуску магазину розпочалася ще до повномасштабного російського вторгнення.

Площа нового "Сільпо" - 1,5 тис. кв. м. Супермаркет має 12 звичайних кас та п'ять кас самообслуговування.

Тематика дизайну магазину – емоції. "На концепцію "емоційного" супермаркету нас надихнула зокрема і назва торговельного центру. Ми вирішили – цей магазин має бути про почуття, кохання, щастя та успіх", – йдеться у повідомленні.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. Станом на вересень 2022 року в мережі працюють 299 супермаркетів.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів більш ніж із 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Теги: #нерухомість #рівне #сільпо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 14.10.2022
JYSK відкрив новий магазин у Рівному у ТРЦ Happy Mall

JYSK відкрив новий магазин у Рівному у ТРЦ Happy Mall

16:26 13.10.2022
Ритейлери та ресторани в Україні скорочують споживання електроенергії

Ритейлери та ресторани в Україні скорочують споживання електроенергії

14:42 13.10.2022
Ринок оренди Києва 10 жовтня впав на 25%, але швидко відновився - ЛУН

Ринок оренди Києва 10 жовтня впав на 25%, але швидко відновився - ЛУН

15:43 11.10.2022
Кличко: На виготовлення скла для пішохідно-велосипедного мосту в Києві знадобиться до трьох тижнів

Кличко: На виготовлення скла для пішохідно-велосипедного мосту в Києві знадобиться до трьох тижнів

13:57 11.10.2022
Відселення з пошкоджених унаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня будівель не потрібне - мер Києва

Відселення з пошкоджених унаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня будівель не потрібне - мер Києва

17:21 10.10.2022
Названо постраждалі унаслідок ракетного обстрілу заклади культури Києва

Названо постраждалі унаслідок ракетного обстрілу заклади культури Києва

17:07 08.10.2022
Кабмін вніс Миколаївський костел у Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Кабмін вніс Миколаївський костел у Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток України

12:55 07.10.2022
Новий ТЦ Suvorovsky відкриється в Ізмаїлі до кінця року

Новий ТЦ Suvorovsky відкриється в Ізмаїлі до кінця року

14:39 06.10.2022
Трансформація порожніх офісних приміщень у житло може вирішити критичні питання ВПО – думка

Трансформація порожніх офісних приміщень у житло може вирішити критичні питання ВПО – думка

17:38 03.10.2022
Через "Дію" подано понад 275 тис. заявок про пошкоджене житло - Шуляк

Через "Дію" подано понад 275 тис. заявок про пошкоджене житло - Шуляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МКЧХ після критики Зеленського зажадав негайного доступу до військовополонених в Оленівці

Київські навчальні заклади з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі

Боєць бригади ім.Пилипа Орлика збив чотири крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"

Окупанти знову завдають ударів по Харкову - Терехов

За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Зеленський відвідав військовий шпиталь

МКЧХ після критики Зеленського зажадав негайного доступу до військовополонених в Оленівці

У звільненому Великому Бурлуку та сусідніх селах знову дали світло

Росія отримає відповідь від світу в разі застосування ядерної зброї – Подоляк

"Метінвест" направив на підтримку захисників України 1,3 млрд грн від початку війни

У Києві презентували проєкт "АртБроня", для якого українські художники перетворили використані бронеплити на об'єкти мистецтва

Київські навчальні заклади з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі

Боєць бригади ім.Пилипа Орлика збив чотири крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"

Ткаченко про збитки для об'єктів культури Києва внаслідок російських обстрілів 10 жовтня: Йдеться про мільйони гривень

Окупанти знову завдають ударів по Харкову - Терехов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА