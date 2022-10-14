Події

11:43 14.10.2022

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 9 жовтня збільшилась до 13 осіб - міськрада

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Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 9 жовтня збільшилась до 13 осіб - міськрада

У Запоріжжі збільшилася кількість загиблих унаслідок російського удару по багатоповерхівці, який стався 9 жовтня, наразі відомо про 13 загиблих, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Збільшилася кількість загиблих від ворожого удару по запорізькій багатоповерхівці, який стався 9 жовтня. Наразі з-під завалів деблокували ще двох людей. Загалом відомо аж про 13 загиблих, які мирно спали тієї страшної ночі в квартирах цього багатоповерхового будинку. Вічна пам'ять і щирі співчуття рідним та близьким", - написав він у телеграм-каналі.

Пошукові роботи у будинку продовжуються. Також тривають роботи і у приватному секторі, який постраждав від атаки 9 жовтня. Там проводиться відновлення будинків та вивозиться будівельне сміття.

 

Теги: #запоріжжя #жертви

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