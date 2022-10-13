Державне бюро розслідувань (ДБР) з'ясовує причини падіння військового літака на Вінниччині під час знищення ворожих безпілотників.

Як повідомляє пресслужба ДБР, з'ясовуються обставини падіння військового літака на Вінниччині, яке сталося 12 жовтня близько 21:00 під час оголошення сигналу "повітряна тривога".

"За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БПЛА. Йому вдалося збити п'ять дронів-камікадзе Shahed-136. За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака. Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися", - йдеться в повідомленні.

Наразі військовий госпіталізований. Постраждалих серед населення нема.

Тривають слідчі дії, призначено відповідні експертизи.