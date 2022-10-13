Події

14:14 13.10.2022

Німеччина передала Україні 16 САУ

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Німеччина передала Україні 16 САУ

Німеччина передала Україні 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana, випливає з даних федерального уряду.

Дальність стрільби 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

Крім того, Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, довівши їх загальну кількість до 30 од.

ЗСУ отримали 59 тис. снарядів для ЗСУ Gepard, п'ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Крім того, Києву влітку було передано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали 23,8 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3 із понад 3 тис. ракет, близько 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

На сьогодні військова допомога ФРН Україні оцінюється в $1,5 млрд.

 

Теги: #сау #zuzana

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