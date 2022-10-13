Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam - глава оборонного відомства країни
Велика Британія поставить в Україну зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони Nasams, відповідне рішення вже ухвалив глава британського Міноборони Бен Воллес.
Відповідну заяву зробив сам Воллес, коментуючи нещодавні обстріли російськими окупантами цивільної інфраструктури в Україні.
"Останні невибіркові удари Росії по цивільних районах в Україні потребують подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Отже, сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет Amraam в Україну", - наводить слова Воллеса The Guardian.
За словами міністра, зазначені ракети допоможуть Україні "захистити своє небо від атак і зміцнити спільну протиракетну оборону разом із американськими ракетами Nasams".