Події

08:32 13.10.2022

З-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві дістали дитину, тривають пошуки семи людей

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З-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві дістали дитину, тривають пошуки семи людей

З-під завалів багатоповерхового будинку, обстріляного в ніч на четвер, у Миколаєві дістали 11-річну дитину, пошуки 7 людей ще тривають, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уночі місто Миколаїв зазнало масованого обстрілу ракетами типу С300. Є влучення в п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз їй надається медична допомога. Тривають пошуки ще 7 людей", - написав Кім у телеграм-каналі у четвер уранці.

 

 

 

Теги: #миколаїв #пошуки #обстріл

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