Російські окупанти досі утримують у заручниках понад 200 жителів Запорізької області – голова ОВА

Російські окупанти почали більше тиснути на мирних жителів Запорізької області після спроби її анексії Росією й досі утримують у заручниках понад 200 осіб із 529 викрадених, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

"Більше стали вони тиснути (на місцеве населення Запорізької області після спроби анексії чотирьох областей України –ІФ-У). У нас 529 осіб викрадено, понад 200 із них досі у заручниках на тих (тимчасово окупованих – ІФ-У) територіях", – сказав він на брифінгу в медіацентрі "Україна" в середу.

Водночас Старух зазначив, що на сьогодні удесятеро менше людей мають змогу виїхати з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні.

"За минулу добу – це трохи більше ніж 60 людей. Хоча минулого місяця по півтори тисячі людей щодня виїжджали з тих територій, де дуже важко жити, бо ні газу немає, електрика – під питанням, і медична допомога досить суттєво обмежена, і взагалі будь-яке соціально-економічне життя обмежене", – уточнив голова ОВА.