Новими ракетними ударами Росія лише затягне наше відновлення

Ракетними ударами у вівторок Росія доб'ється лише затягування нашого відновлення, сказав у відеозверненні у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський.

"Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок 28 ракет - із них 20 збиті. Понад 15 безпілотників, майже всі - ударні іранські. Більшість збито", - сказав він.

У всій країні, зазначив президент, "досить швидко та ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже відновили б енергопостачання, водопостачання та зв'язок, які терористи пошкодили вчора". "Сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування – скрізь буде оновлено інфраструктуру. Де були втрати – вже є чи ще будуть споруди. Де були якісь надії ворога – будуть руїни російської державності", - сказав також Зеленський.