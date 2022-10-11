Події

15:43 11.10.2022

Кличко: На виготовлення скла для пішохідно-велосипедного мосту в Києві знадобиться до трьох тижнів

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Кличко: На виготовлення скла для пішохідно-велосипедного мосту в Києві знадобиться до трьох тижнів

На виготовлення скла для пошкоджених обстрілом елементів пішохідно-велосипедного мосту на Володимирській гірці у Києві знадобиться до трьох тижнів, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні на пішохідно-велосипедному мосту фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів", - написав Кличко на фейсбук-сторінці.

Крім того, співробітники "Київміськсвітла" обстежили стан підсвічування поручнів споруди, його також відремонтують.

Як повідомлялося, 10 жовтня під час масованого обстрілу України російською армією одна з ракет впала поряд із пішохідно-велосипедним мостом на Володимирському узвозі в Києві.

Теги: #нерухомість #міст #скло

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