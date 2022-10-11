Події

09:10 11.10.2022

На Луганщині окупанти виявляють своїх дезертирів, які намагаються сховатись від мобілізації – голова ОВА Гайдай

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На Луганщині окупанти виявляють своїх дезертирів, які намагаються сховатись від мобілізації – голова ОВА Гайдай

Російські окупанти в пошуках українських патріотів на Луганщині виявляють своїх дезертирів, які намагаються сховатися від мобілізації, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Не всі частково мобілізовані бажають воювати, тому намагаються зникнути. Здійснюючи пошуки українських патріотів та диверсантів, як-от у Старобільську, росіяни одночасно виявляють своїх дезертирів. Останніх достатньо по всій Луганщині", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, колаборанти та більша частина сепаратистів Троїцького району, які пішли працювати на ворога, оформили безкоштовні відпустки і намагаються виїхати вглиб Луганщини, а по можливості – до РФ.

Крім того, окупанти розміщують своїх поранених військових у дитячих лікарнях міста, а недолікованих дітей виписують.

"Серед них і колишні в'язні, представники приватної військової компанії "Вагнер". Через брак вільних місць деяких дітей не долікували та виписали. Переповнена російськими в'язнями лікарня і в Антрациті", - зазначив голова Луганської ОВА.

 

Теги: #луганская_область #гайдай

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