Події

20:36 05.10.2022

Глава Луганської ОВА повідомив про деокупацію шести населених пунктів Луганщини

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Глава Луганської ОВА повідомив про деокупацію шести населених пунктів Луганщини

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у середу повідомив, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів 6 населених пунктів Луганщини.

"На сьогодні (деокуповано – ІФ-У) 6 населених пунктів", - сказав Гайдай в ефірі марафону Freedom, відповідаючи на запитання провідних про деокупацію регіону.

При цьому він не уточнив назви звільнених населених пунктів, посилаючись на оперативну тишу, та зазначив, що офіційну інформацію з цього приводу оприлюднить Генеральний штаб ЗСУ.

 

 

Теги: #зсу #деокупація #луганська_область #гайдай

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