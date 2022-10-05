Глава Луганської ОВА повідомив про деокупацію шести населених пунктів Луганщини

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у середу повідомив, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів 6 населених пунктів Луганщини.

"На сьогодні (деокуповано – ІФ-У) 6 населених пунктів", - сказав Гайдай в ефірі марафону Freedom, відповідаючи на запитання провідних про деокупацію регіону.

При цьому він не уточнив назви звільнених населених пунктів, посилаючись на оперативну тишу, та зазначив, що офіційну інформацію з цього приводу оприлюднить Генеральний штаб ЗСУ.