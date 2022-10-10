Події

21:43 10.10.2022

Усі зруйновані Росією об'єкти будуть відновлені

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Усі зруйновані Росією об'єкти будуть відновлені

Усі об'єкти, пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, будуть відновлені, сказав у відеозверненні у понеділок увечері президент України Володимир Зеленський.

"Зараз по всій країні продовжуються відновлювальні роботи. Усі об'єкти, пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу", - сказав він.

За словами президента, "із 84 російських ракет, запущених проти України, 43 збиті. З 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин отримую повідомлення про збиття іранських "шахідів".

"Тому дотримуйтесь правил безпеки та враховуйте повітряну тривогу. Небезпека є. Але ми – боремося", - наголосив він.

Зеленський подякував "нашим Повітряним Силам і підрозділам Сухопутних військ, які були задіяні сьогодні".

"Україну неможливо залякати. Тільки більше обєднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів потрібно знешкодити. Вже зараз окупанти не можуть нічого протиставити нам на полі бою, а тому й вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще більш болючим для ворога. І відновимо все зруйноване", - сказав він.

"Керівники терористів кажуть, що нібито вони влучили у всі цілі, які планували. По-перше, брешуть як завжди. По-друге, брешуть як завжди. Подивіться на їх реальні цілі окрім об'єктів енергетики", - сказав Зеленський, розповівши про зруйновані музеї в центрі Києва та храми, розташовані неподалік місць вибухів, зокрема про Софійський собор.

 

 

 

 

Теги: #руйнування #відновлення #зеленський

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