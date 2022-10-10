Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, про вторгнення поки що не йдеться.

"Лукашенко продовжує продавати Росії останні крихти суверенітету. Заява про розміщення російського контингенту у Білорусі під надуманими приводами - формалізація окупації. Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз. Ситуація контрольована, про повторне вторгнення з РБ поки що не йдеться", - написав він у понеділок у твіттері.