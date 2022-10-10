Одна з російських ракет впала поряд із пішохідно-велосипедним мостом на Володимирському узвозі в Києві

Одна з російських ракет упала поряд із пішохідно-велосипедним мостом на Володимирському узвозі у Києві, повідомляють у телеграм-каналах.

Згідно з опублікованим у мережі відео, ракета не влучила у споруду, міст суттєво не постраждав.

"Скляний міст у Києві, який встояв сьогодні, - зі сталі "Азовсталь", 700 тонн", - прокоментувала у фейсбуці директорка з комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко.