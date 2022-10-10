У Молдові 10 жовтня розпочинаються навчання за участю британських і румунських військових

У Молдові з 10 до 21 жовтня відбудуться військові навчання за участю військовослужбовців Молдови, Румунії та Великої Британії, повідомляє пресслужба міністерства оборони республіки.

"Міжнародні навчання "JCET-2022" (Joint Combined Exchange Training) за участю військових з Румунії та Великої Британії пройдуть з 10 до 21 жовтня у центрах підготовки Національної армії. Військовослужбовці трьох країн навчатимуться виконувати певні місії та взаємодіяти між собою", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба міністерства уточнює, що молдавські військові беруть участь у навчаннях JCET із 2009 р.

"Навчання були заплановані ще минулого року, відповідно до розкладу Національної армії на 2022 рік. У зв'язку з навчаннями можливе переміщення військової техніки з одного центру підготовки до іншого. Закликаємо громадян, які побачать армійську техніку на дорогах, не панікувати та не розповсюджувати відео або фото у соцмережах, щоб не допускати спекуляцій із цього приводу", - закликає військове відомство.