Серед загиблих унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя одна дитина, 11 дітей отримали поранення – К.Тимошенко

Унаслідок обстрілу Запоріжжя загинуло 13 людей, серед них 1 дитина, також поранення отримали 89 осіб, серед них 11 дітей, повідомляє заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Запоріжжя. Оновлено. Збільшилася кількість загиблих і поранених. Серед них багато дітей! У результаті ракетних обстрілів міста загинуло 13 людей, серед них 1 дитина. Поранено – 89 мирних жителів, серед них 11 дітей!", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в неділю ввечері.

Станом на 18.00 рятувальники ДСНС разом із спецслужбами продовжують ліквідувати наслідки атаки окупантів.

"Співробітники Служби порятунку "101" задіяли важку інженерну техніку для демонтажу будівельних конструкцій, щоб запобігти руйнуванню та гарантувати безпеку на місці проведення робіт", - наголошується в повідомленні.

Раніше поліція повідомила про 13 загиблих та 60 госпіталізованих унаслідок обстрілів Запоріжжя вночі 9 жовтня.