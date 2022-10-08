ЗСУ звільнили село Шевченківка Херсонської області - голова ОВА

Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Шевченківка Бериславського району Херсонської області, повідомив голова Херсонської військової обласної адміністрації Ярослав Янушевич.

"Завдяки ЗСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор. Тут вже немає російських окупантів, які тероризували і вбивали. Найгірше для цих світлих людей позаду", - написав Янушевич в телеграм-каналі в суботу.

Він зазначив, що адміністрація вже почала роботу над відновленням мирного життя в населеному пункті.

"Привозимо гуманітарну допомогу від наших міжнародних партнерів, люди отримають пенсії та інші грошові виплати. Також готуємо окуповані населені пункти до зими. Працюємо над тим, щоб забезпечити людей дровами і буржуйками", - наголосив глава ОВВА.