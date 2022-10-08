Події

12:16 08.10.2022

У Миколаївській області вранці вдалося збити дрон-камікадзе - ОК "Південь"

1 хв читати

Дрон-камікадзе іранського виробництва був збитий у небі над Миколаївською областю вранці в суботу, повідомляється на сторінці оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Вранці, 08 жовтня, на Миколаївщині, воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збито дрон-камікадзе "Shahed-136". Українські зенітники не зупиняться, поки не перетворять російського загарбника в українському небі на металобрухт", - йдеться в повідомленні, проілюстрованому відеозаписом палаючих уламків техніки.

Як повідомлялося, в п'ятницю ввечері сили протиповітряної оборони збили три іранські дрони-камікадзе, що атакували Одеську і Миколаївську область.

 

Теги: #дрон #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:06 04.10.2022
Українська ППО знищила в Одесі ворожий дрон-камікадзе типу Shahed-136

Українська ППО знищила в Одесі ворожий дрон-камікадзе типу Shahed-136

07:20 02.10.2022
Ворог атакував центральний район Кривого Рогу дроном-камікадзе

Ворог атакував центральний район Кривого Рогу дроном-камікадзе

19:36 29.09.2022
Кількість жертв унаслідок вечірнього вибуху у Миколаєві зросла до трьох

Кількість жертв унаслідок вечірнього вибуху у Миколаєві зросла до трьох

07:43 29.09.2022
Миколаївській області спрямують кошти на відновлення теплопостачання

Миколаївській області спрямують кошти на відновлення теплопостачання

16:33 25.09.2022
Збито спрямованого на Миколаїв дрона-камікадзе окупантів – ПК "Південь"

Збито спрямованого на Миколаїв дрона-камікадзе окупантів – ПК "Південь"

16:26 23.09.2022
Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула одна людина

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, загинула одна людина

11:08 20.09.2022
Ворог випустив по Миколаївщині понад 100 снарядів із РСЗВ та важкої артилерії - ОК "Південь"

Ворог випустив по Миколаївщині понад 100 снарядів із РСЗВ та важкої артилерії - ОК "Південь"

16:03 19.09.2022
На Миколаївщині збили російський безпілотник-розвідник - Стратком ЗСУ

На Миколаївщині збили російський безпілотник-розвідник - Стратком ЗСУ

12:42 18.09.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, у м. Очаків пошкоджено житлові будинки, поранено двох осіб - голова ОВА Кім

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, у м. Очаків пошкоджено житлові будинки, поранено двох осіб - голова ОВА Кім

13:53 09.09.2022
У Миколаївській області відновлено 1,6 тис. об'єктів інфраструктури – заступник керівника ОП Тимошенко

У Миколаївській області відновлено 1,6 тис. об'єктів інфраструктури – заступник керівника ОП Тимошенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією СБУ - джерело

Загиблих від ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня вже 17, госпіталізовано 12 осіб – ДСНС

У Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на Кримському мосту

ЗС України відбили атаки ворога на 17 напрямках

Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

ОСТАННЄ

Жертвами агресії РФ у п'ятницю став 21 мирний житель України, 31 людина поранена – заступник голови ОП Тимошенко

Найближчими днями в Україні трохи похолодає, у низці областей пройдуть дощі

72% учителей начальных классов успешно сдали ВНО в рамках сертификации - Минобразования

72% вчителів початкових класів успішно склали ЗНО в рамках сертифікації - Міносвіти

Продаж бензину в каністри зупинено в Севастополі для запобігання ажіотажу – "голова" окупаційної адміністрації

"Укрпошта" випустить поштову марку зі зруйнованим Кримським мостом у першій половині листопада

Вовчанські експравоохоронці, які перейшли на бік ворога, втекли, кинувши свою російську форму і зброю – ДБР

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією СБУ - джерело

Арахамія про пожежу на Керченському мосту: якщо будувати щось вибухонебезпечне, рано чи пізно воно вибухне

У Лисичанську окупанти вважають відновлення зруйнованої інфраструктури пріоритетнішим, ніж у Сєвєродонецьку – Гайдай

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА