У Миколаївській області вранці вдалося збити дрон-камікадзе - ОК "Південь"

Дрон-камікадзе іранського виробництва був збитий у небі над Миколаївською областю вранці в суботу, повідомляється на сторінці оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Вранці, 08 жовтня, на Миколаївщині, воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збито дрон-камікадзе "Shahed-136". Українські зенітники не зупиняться, поки не перетворять російського загарбника в українському небі на металобрухт", - йдеться в повідомленні, проілюстрованому відеозаписом палаючих уламків техніки.

Як повідомлялося, в п'ятницю ввечері сили протиповітряної оборони збили три іранські дрони-камікадзе, що атакували Одеську і Миколаївську область.