Події

07:41 08.10.2022

Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

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Окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС, станція повністю знеструмлена, працюють дизель-генератори

Російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС, станцію повністю знеструмлено, працюють дизель-генератори, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами було пошкоджено і відімкнулася остання лінія зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС - Дніпровська. В результаті відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулися дизель-генератори", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 днів.

В "Енергоатомі" наголошують, що потрібний ремонт та поновлення роботи ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою.

"Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів та пошкодження всіх ліній нереальні", - підсумували в НАЕК.

 

Теги: #рф #обстріл #заес

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