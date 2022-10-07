Події

21:20 07.10.2022

Іранські дрони-камікадзе ймовірно доставлені до Білорусі для атак на захід України

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Іранські дрони-камікадзе ймовірно доставлені до Білорусі для атак на захід України

Іранські безпілотники-камікадзе "Shahed-136", ймовірно, були доставлені на територію Білорусі для завдання ударів по західних регіонах України, повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід".

"Іранські безпілотники, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром "Лунинець". Йдеться про щонайменше 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" і пункти управління до них", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що від аеродрому "Лунинець" до кордону із Рівненською областю 55 кілометрів.

"Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні або центральні регіони України. Тому закликаємо за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - наголосили в управлінні.

 

 

 

Теги: #україна #росія #іран #дрони

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