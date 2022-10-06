У Запоріжжі після ракетного обстрілу вдалося врятувати 21 людину

У Запоріжжі після ракетного обстрілу врятували 21 особу, всім надано необхідну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Завдяки оперативній роботі спеціальних служб, рятувальників та лікаріввдалося врятувати 21 людину, їм уже надали необхідну допомогу. Постраждалих унаслідок обстрілів міська влада влаштовує у центри тимчасового розміщення", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

Голова ОВА наголосив, що обстріл ракетами С-300 – справжній терористичний акт, оскільки це не випадкове влучення, а серія ракет, націлена на багатоповерхові будинки. "Поблизу місця влучання немає ані військових, ані важливих об’єктів, лише цивільні будівлі та багатоквартирні будинки. Під час попередніх обстрілів мішенню окупантів переважно була цивільна інфраструктура", - зазначив він.

Старух також повідомив, що в четвер було частково відновлено евакуацію. "Обсяги значно зменшились, але за минулу добу виїхали 183 людини. Наразі кількість евакуйованих можливо порівняти з краплиною в морі, адже у звичному режимі до Запоріжжя виїжджало понад 1,5 тис. осіб на добу", - сказав він.

Раніше вранці повідомлялося про сім ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі. В обласному управлінні ДСНС повідомили, що рятувальники дістали тіла трьох загиблих з-під завалів житлового будинку.