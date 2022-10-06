Події

20:46 06.10.2022

ЗС України збили 5 БПЛА російських окупантів у другій половині дня у четвер

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ЗС України збили 5 БПЛА російських окупантів у другій половині дня у четвер

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил у південних областях знищили у другій половині дня у четвер п'ятьох безпілотників російських окупантів, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"6 жовтня з 15:00 до 20:00 на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п'ять безпілотників окупантів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що українським захисникам зокрема вдалося знищити один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс "Mohajer-6"; один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"; три іранські БпЛА-камікадзе "Shahed-136".

 

 

Теги: #бпла #ппо #збиття

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