ЗС України збили 5 БПЛА російських окупантів у другій половині дня у четвер

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил у південних областях знищили у другій половині дня у четвер п'ятьох безпілотників російських окупантів, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"6 жовтня з 15:00 до 20:00 на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п'ять безпілотників окупантів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що українським захисникам зокрема вдалося знищити один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс "Mohajer-6"; один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"; три іранські БпЛА-камікадзе "Shahed-136".