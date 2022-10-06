Події

13:24 06.10.2022

Міноборони України очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян на поповнення втрат на фронті

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Міноборони України очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян на поповнення втрат на фронті

Перші 150 тис. мобілізованих росіян буде направлено на поповнення частин на фронті, які зазнали "шалених" втрат за час війни від дій українських захисників, такими оцінками поділився міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наступні 150 тис. вони готуватимуть усе-таки два-три місяці, а далі вже ухвалюватимуть рішення, як використовувати", - сказав він на конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни" в четвер.

Резніков нагадав, що з початку війни втрати російських військ лише вбитими становили понад 50 тис. осіб, до яких треба додати ще вдвічі-втричі більші втрати пораненими. Водночас він зазначив, що мобілізованих треба ще "одягти, нагодувати, озброїти".

Міністр оборони України наголосив, що український Генштаб підготував відповідні плани на можливі дії ворога.

Щодо іншої реакції на мобілізацію, то, як зазначив Резніков, необхідне збільшення допомоги зброєю та боєприпасами з боку міжнародних партнерів, "щоб гідно зустріти цю чергову навалу орди".

У зв'язку з цим глава Міноборони нагадав про черговий "Рамштайн" наступного тижня в Брюсселі та зустріч міністрів оборони.

"Нам дуже аплодують за дві наші контрнаступальні операції і хочуть під це надавати нам підтримку", – сказав Резніков.

За його словами, також нарощується випуск озброєння та боєприпасів в Україні.

Теги: #рф #мобілізація #очікування

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