До звільненого Лимана надійшла перша гуманітарна допомога та українські пенсії

До деокупованого Лимана Донецької області надійшла перша гуманітарна допомога та українські пенсії, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У Лимані вчора було піднято український прапор. Сьогодні як до Лимана, так і до Святогірська були привезені перші пенсії. Їх роздавали людям. Також приїхала і гуманітарна допомога", - розповів Тимошенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, першочерговим завданням, яке постає перед головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком, є підготовка до зимового періоду. Зокрема, протягом місяця чи півтора Донецька ОВА має намір відновити житло, яке постраждало меншою мірою.

"Кому можна відремонтувати – лагодитимемо, надаватимемо дрова і все необхідне для зимового періоду", - сказав він.

У разі більш критичних руйнувань місцевим жителям пропонуватиметься евакуація.

Він також зазначив, що часткове відновлення зруйнованої інфраструктури в Лимані та громадах уже розпочалося. Зокрема відкрилося відділення Укрпошти.

Як повідомлялося, Збройні сили України звільнили Лиман у Донецькій області 1 жовтня.