Події

14:07 05.10.2022

ЗС РФ обстріляли прикордонний Вовчанськ на Харківщині, одна особа загинула, одна в реанімації

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупаційними військами деокупованого Вовчанська Харківської області.

"4 жовтня близько 13:30 військовослужбовці Росії вкотре здійснили обстріл цивільного населення деокупованого міста Вовчанськ, що розташоване поруч із кордоном РФ... Снаряди ворога влучили в багатоповерхівки в центральній частині міста. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення та перебуває в реанімаційному відділенні лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Співробітники відділу поліції №1 Чугуївського райуправління задокументували факт збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #обстріл #вовчанськ

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