Події

07:27 04.10.2022

Місія космічних туристів до радіаційного поясу Землі відбудеться не раніше 2023 року

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Місія космічних туристів до радіаційного поясу Землі відбудеться не раніше 2023 року

Місія чотирьох комерційних туристів до радіаційного поясу Землі у рамках першої місії програми Polaris відбудеться не раніше 1 березня 2023 року, повідомив у понеділок командир екіпажу Джаред Айзекман.

"Під час місії Polaris Dawn, чий запуск тепер намічено на дату не раніше 1 березня, буде досягнуто рекордної висоти навколоземної орбіти (для пілотованих кораблів - ІФУ), таким чином вона перевершить позначку в 400 км, встановлену місією Gemini-11", - заявив Айзекман в інтерв'ю The Washington Post.

Згідно з даними на сайті місії, корабель вийде на орбіту в радіаційному поясі Ван Аллена, розташованого в 640-58 тис. км над Землею, де протягом п'яти днів екіпаж проводитиме наукові дослідження для кращого розуміння ефектів космічних польотів та космічної радіації на здоров'я людини.

Коли корабель досягне висоти близько 500 км над Землею, екіпаж спробує здійснити перший вихід у відкритий космос непрофесійного астронавта. Для виходу члени екіпажу будуть одягнені у скафандр SpaceX для позакорабельної діяльності, розроблений на базі внутрішньокорабельного скафандра.

Також під час польоту буде випробувана технологія передачі даних супутниками Starlink у космосі за допомогою лазера, що допоможе розробити майбутні космічні системи зв'язку, необхідні для місій на Місяць, Марс і в далекий космос.

За планом місії, запуск космічного корабля SpaceX Crew Dragon, на якому екіпаж вирушить у космос, буде здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9 зі стартового комплексу 39А у Космічному центрі імені Кеннеді у штаті Флорида.

До складу екіпажу входять мільярдер, голова компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман, який раніше брав участь у польоті комерційних астронавтів Inspiration4 на кораблі Crew Dragon у вересні 2021 року. Він виконуватиме роль командира екіпажу. Пілотом місії стане Скотт Потит, колишній пілот ВПС США. Також до місії приєднаються Сара Джилліс, провідний інженер програм космічних операцій SpaceX, яка опікувалася підготовкою астронавтів у рамках першої місії корабля Crew Dragon до МКС, і Анна Менон, інженер SpaceX та оператор польотів у рамках кількох місій кораблів Dragon, вона також виконуватиме роль медика на борту.

Загалом у рамках проєкту планується здійснити три подібні місії.

 

 

Теги: #сша #космос #туристи

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