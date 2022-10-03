Україна пропонує США узгоджувати цілі для ракет ATACMS

Україна пропонує США узгоджувати цілі на російській території за умови можливого використання ракетних систем ATACMS.

"Прагнувши подолати опір адміністрації Байдена щодо надання їй нового набору потужних ракетних систем великої дальності, український уряд тепер пропонує США повну та постійну інформацію про їхній перелік передбачуваних російських цілей", повідомили CNN кілька офіційних осіб, обізнаних із дискусіями.

Вражаюча прозорість, зазначає телекомпанія, по суті, дає США право вето щодо українських ударів по Росії та покликана переконати адміністрацію в тому, що надання критично важливої зброї не призведе до ударів на території Росії, які, як побоюються США, призведуть до ескалації війни та безпосереднього залучення їх у конфлікт із президентом Росії Володимиром Путіним.

Йдеться про армійські тактичні ракетні системи, або ATACMS, ракети класу "земля-земля", які можуть пролетіти близько 200 миль (300 кілометрів), що приблизно в чотири рази перевищує відстань ракет, що використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали відправляти в Україну декілька місяців тому.

Незважаючи на прохання України, адміністрація Байдена досі не схвалила нову зброю великої дальності ATACMS і стверджує, що Україна добре справляється із системами HIMARS, які вона має нині. Фактично, в середу адміністрація оголосила про фінансування ще 18 HIMARS для України, внаслідок чого загальна кількість американських систем сягнула понад 30.

В адміністрації також побоюються, що надання зброї ATACMS більшої дальності перетне червону межу в очах Москви, внаслідок чого США стануть "прямою стороною конфлікту".

Українські офіційні особи зберегли ATACMS більшої дальності у списку побажань, заявивши, що вони готові бути настільки "відкритими, наскільки це необхідно", щоб розвіяти побоювання американців, і вже повідомили США те, що вони мають намір зробити. "Ми, по суті, описали, які саме цілі нам потрібно вразити на нашій території, які не можна досягти з тим, що у нас є зараз", - сказав високопоставлений український чиновник. "Категорії цілей зрозумілі і змінюються".