Знесено будівлю колишнього 2-го казенного складу спирту кінця XIX століття на Деміївці у Києві

Виробничий корпус колишнього 2-го казенного складу спирту, збудований у 1897 році за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва, на вул. Голосіївській, 6 у Києві було знесено, повідомив краєзнавець Антон Короб.

За його словами, також було знесено адміністративну будівлю за тією самою адресою.

Краєзнавець припустив, що будівлю було знесено через будівництво на цій території житлового комплексу Riverdale від девелоперів Perfect Group та Saga Development.

Як повідомили у Saga Development агентству "Інтерфакс-Україна", компанія не має стосунку до проєкту забудови.

"Більш ніж рік тому ми розглядали цю можливість, але відмовилися брати участь", - уточнили в пресслужбі.

Агентство також надіслало запит компанії Perfect Group.

За даними порталу "ЛУН", девелоперами проєкту ЖК Riverdale є Perfect Group та "Альтіс-Девелопмент". Проєкт передбачає будівництво восьми будинків різної поверховості (6-25) на 2,8 тис. квартир. Замовниками проєкту зазначені ТОВ "Міг Девелопмент" і ТОВ "Інтер-Енерго Інвестмент".

За даними Opendatabot, власниками "Міг Девелопмент" зазначені ТОВ "Спецбудінвест" (50%), Євген Кондратенко (50%). Бенефіціарами є Кондратенко, Василь Шомонка та Олег Тимошенко.

Засновником "Інтер-Енерго Інвестменту" зазначено ТОВ "Техношок", бенефіціаром є громадянин США Леон Ландвер.

Perfect Group працює на ринку України з 1991 року. За цей час компанія здала в експлуатацію 37 будинків у 15 житлових комплексах. У портфелі Perfect Group 15 нових житлових комплексів, що будуються, серед яких найбільшими є ЖК "Новий Поділ", "Лебединий", Polaris, бізнес-ЖК "Stanford", клубний будинок La Manche та ін.

Керуюча компанія "Альтіс-Девелопмент" також є партнером Perfect Group у будівництві ЖК "Terracotta".

Склад спирту після 1915 року використовувався снарядним заводом, у 1920-х на його території був розташований завод "Київкаучук", а пізніше - ТОВ "Київгума". Біля складу також розташована оригінальна цегляна арка.

Джерело: https://www.facebook.com/korob.anton/posts/pfbid0WdZCc1d7XWJazwWAYJyw81htZze69d1DmvR3ph9uk8y5jZkHcedxNRbzy1ojjZhgl

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