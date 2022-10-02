"Швидка", що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні, водій загинув, фельдшер постраждав - волонтер.

У неділю, 2 жовтня, карета швидкої допомоги, що їхала на виклик до Балаклії (Харківська обл.), підірвалася на міні, повідомила волонтер Наталія Попова.

"Кононенко Олександр Вікторович водій швидкої з бригади 1501, сьогодні загинув. Їхня швидка їхала на виклик до пацієнта в місті Балаклія, і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер розладу Віталій Юрійович дістав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - написала Попова на своїй сторінці в Facebook.