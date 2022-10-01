Кулеба після розмови з Блінкеном: США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна

США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків президента РФ Володимира Путіна, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Держсекретар запевнив, що незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна США продовжать підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі", - написав Кулеба в мікроблозі Твіттер у суботу за підсумками телефонної розмови з державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Також Кулеба подякував США за їхню постійну підтримку, включно з останніми 12,35 млрд доларів у вигляді нової допомоги в сфері безпеки та бюджету.