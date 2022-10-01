Кулеба та Столтенберг домовилися підтримувати діалог щодо заявки України на вступ до НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг домовилися підтримувати діалог щодо заявки України на вступ до НАТО.

"Спираючись на його діалог з Володимиром Зеленським, я зателефонував Єнсу Столтенбергу, щоб докладно проінформувати його про заявку України на членство. Ми домовилися підтримувати контакт з цього питання та обговорили подальші практичні кроки НАТО щодо підтримки України у протидії російській агресії", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер у суботу ввечері.

Як повідомлялося, у п'ятницю Україна подає заявку на вступ НАТО у прискореному порядку, заявив президент України Володимир Зеленський.