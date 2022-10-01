Події

14:34 01.10.2022

Держприкордонслужба вперше з 10 травня зафіксувала чистий тижневий відтік з України

2 хв читати
Держприкордонслужба вперше з 10 травня зафіксувала чистий тижневий відтік з України

Потік на виїзд з України через західний її кордон з 24 до 30 вересня скоротився приблизно на 10 тис. – до 259 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд впав одразу на 47 тис. – до 237 тис., повідомила Держприкордонслужба в Facebook.

Згідно з її даними, в результаті вперше з 10 травня був зафіксований чистий тижневий відтік з країни в розмірі одразу 22 тис. осіб.

Кількість легкових авто, що перетинають кордон, скоротилася з 134 тис. тижнем раніше до 123 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – із 526 до 490.

Суттєвий відтік з України - 21 тис. осіб цього тижня підтверджує і прикордонна служба Польщі. За її даними, потік з України до Польщі зріс до 186 тис. людей із 173 тис. тижнем раніше, тоді як зворотний потік з Польщі в Україну скоротився з 179 тис. до 165 тис. людей.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 6,697 млн людей, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 4,903 млн людей.

Згідно з даними Держприкордонслужби, на тижні найбільший відтік з України був у середу - п'ятницю – по 7-8 тис. осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. людей.

Проте загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. людей.

Згідно з даними УВКБ ООН на 27 вересня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 13,38 млн людей, з них в Польщу - 6,432 млн, Росію – 2,772 млн людей, Угорщину – 1,467 млн людей, Румунію – 1,247 млн людей (дані на 18 вересня), Словаччину – 817,4 тис. людей, Молдову – 627,8 тис. людей, Білорусь – 16,7 тис. людей.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 27 вересня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 6,257 млн людей. 

Теги: #потік #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 24.09.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон за минулий тиждень зріс до 15 тис. - Держприкордонслужба

Чистий приплив в Україну через західний кордон за минулий тиждень зріс до 15 тис. - Держприкордонслужба

14:05 22.09.2022
Виїзд чоловіків - студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану з 14 вересня неможливий - Держприкордонслужба

Виїзд чоловіків - студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану з 14 вересня неможливий - Держприкордонслужба

12:08 20.09.2022
Українські прикордонники ліквідували російських диверсантів, які намагалися заплисти до тилу підрозділів Сил оборони на святогірському напрямку

Українські прикордонники ліквідували російських диверсантів, які намагалися заплисти до тилу підрозділів Сил оборони на святогірському напрямку

13:03 15.09.2022
У Куп'янську прикордонники звільнили п'ятьох підлітків, яких окупанти тиждень тримали у підвалі

У Куп'янську прикордонники звільнили п'ятьох підлітків, яких окупанти тиждень тримали у підвалі

16:49 13.09.2022
На Харківщині взяли в полон артилериста, який протягом півроку обстрілював населені пункти Чугуївського району - Держприкордонслужба

На Харківщині взяли в полон артилериста, який протягом півроку обстрілював населені пункти Чугуївського району - Держприкордонслужба

10:15 13.09.2022
Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

11:25 10.09.2022
Понад 8 тис. чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон від початку воєнного стану – Держприкордонслужба України

Понад 8 тис. чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон від початку воєнного стану – Держприкордонслужба України

13:23 20.08.2022
Голова Держприкордонслужби відвідав Чернігівську область, ознайомився з укріпленням ділянок кордону з РФ і Білоруссю

Голова Держприкордонслужби відвідав Чернігівську область, ознайомився з укріпленням ділянок кордону з РФ і Білоруссю

11:56 20.08.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень знизився приблизно до 21 тис. - Держприкордонслужба

Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень знизився приблизно до 21 тис. - Держприкордонслужба

14:51 15.08.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень зріс приблизно до 25 тис. - Держприкордонслужба

Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень зріс приблизно до 25 тис. - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ворожого обстрілу автоколони поблизу Курилівки на Харківщині загинули 24 людини, серед яких 13 дітей і вагітна - СБУ

За уточненими даними, в автоколоні, обстріляній окупантами в Куп'янському районі Харківщини, загинули 22 людини, зокрема 10 дітей

Обстріляні окупантами автомобілі в Куп'янському районі знайдено в "сірій" зоні, загинуло щонайменше 20 осіб, половина з них діти - СБУ

В обстріляних окупантами автомобілях у Куп'янському районі загинули 20 людей – голова ОВА

Набув чинності закон США про лендліз для України

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожого обстрілу автоколони поблизу Курилівки на Харківщині загинули 24 людини, серед яких 13 дітей і вагітна - СБУ

За уточненими даними, в автоколоні, обстріляній окупантами в Куп'янському районі Харківщини, загинули 22 людини, зокрема 10 дітей

Ракета Alpha вивела на орбіту сім дослідницьких супутників

Ізраїль не визнає анексію Росією чотирьох українських областей, - МЗС

Невеликі дощі очікуються в Україні

Італійська Eni заявила, що Газпром не підтвердив їй постачання газу через Австрію 1 жовтня

МЗС України закликає міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів для звільнення затриманого окупантами гендиректора ЗАЕС

Обстріляні окупантами автомобілі в Куп'янському районі знайдено в "сірій" зоні, загинуло щонайменше 20 осіб, половина з них діти - СБУ

В обстріляних окупантами автомобілях у Куп'янському районі загинули 20 людей – голова ОВА

Набув чинності закон США про лендліз для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА