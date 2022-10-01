Держприкордонслужба вперше з 10 травня зафіксувала чистий тижневий відтік з України

Потік на виїзд з України через західний її кордон з 24 до 30 вересня скоротився приблизно на 10 тис. – до 259 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд впав одразу на 47 тис. – до 237 тис., повідомила Держприкордонслужба в Facebook.

Згідно з її даними, в результаті вперше з 10 травня був зафіксований чистий тижневий відтік з країни в розмірі одразу 22 тис. осіб.

Кількість легкових авто, що перетинають кордон, скоротилася з 134 тис. тижнем раніше до 123 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – із 526 до 490.

Суттєвий відтік з України - 21 тис. осіб цього тижня підтверджує і прикордонна служба Польщі. За її даними, потік з України до Польщі зріс до 186 тис. людей із 173 тис. тижнем раніше, тоді як зворотний потік з Польщі в Україну скоротився з 179 тис. до 165 тис. людей.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 6,697 млн людей, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 4,903 млн людей.

Згідно з даними Держприкордонслужби, на тижні найбільший відтік з України був у середу - п'ятницю – по 7-8 тис. осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. людей.

Проте загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. людей.

Згідно з даними УВКБ ООН на 27 вересня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 13,38 млн людей, з них в Польщу - 6,432 млн, Росію – 2,772 млн людей, Угорщину – 1,467 млн людей, Румунію – 1,247 млн людей (дані на 18 вересня), Словаччину – 817,4 тис. людей, Молдову – 627,8 тис. людей, Білорусь – 16,7 тис. людей.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 27 вересня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 6,257 млн людей.