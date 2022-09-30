Російські окупанти випустили 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300" по авторинку та пункту зосередження автотранспорту в Запоріжжі – К.Тимошенко

Російські окупанти випустили 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300" по авторинку та пункту зосередження автотранспорту в Запоріжжі, внаслідок чого 23 людини загинули, 28 поранені, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Росіяни продовжують нищення українців та нашої Запорізької землі. Продовжують терор. Продовжують убивства. Попередньо, випущено було 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300". 23 загиблих та 28 поранених. Нелюди", - написав він у телеграм-каналі.

Чотирьох ракетних ударів завдано в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в'їзду на/з тимчасово окупованої території України.

"Там стояла колона машин з цивільними, які прямували по своїх родичів на тимчасово окуповану територію. Мої співчуття рідним та близьким", - додав Тимошенко.