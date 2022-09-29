КС у четвер не висунув кандидатів на посаду голови суду

У четвер на спеціальному засіданні щодо обрання голови Конституційного Суду України не було висунуто кандидатів на цю посаду, в засіданні оголошено перерву, повідомляє Конституційний суд України.

"У четвер, 29 вересня, відбулося спеціальне пленарне засідання з обрання голови Конституційного Суду України. Кандидатів на посаду голови Конституційного Суду України на засіданні не висунуто. В засіданні оголошено перерву", - повідомляє суд у телеграм-каналі в четвер.