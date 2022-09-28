Події

21:47 28.09.2022

ЗС України завдали удару по великому скупченню окупантів у гуртожитку коледжу в Херсоні

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ЗС України завдали удару по великому скупченню окупантів у гуртожитку коледжу в Херсоні

Збройні сили України завдали удару по великому скупченню сил противника у гуртожитку коледжу в Херсоні, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"За місцевими даними, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів. Навіть не кілька десятків", - написав Хлань у фейсбуці.

За його словами, серед них переважно були "кадировці".

"Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #херсон #гуртожиток #противник

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