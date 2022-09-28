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19:54 28.09.2022

"Укртрансгаз" і "Метінвест" продовжують виготовляти вироби для ЗС України та доставили додатково 60 турбопічок на передову

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"Укртрансгаз" і "Метінвест" продовжують виготовляти вироби для ЗС України та доставили додатково 60 турбопічок на передову

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова-Вадима Новинського та оператор газосховищ України "Укртрансгаз" у рамках спільного проєкту продовжують співпрацю для забезпечення потреб військових на передовій.

Згідно з пресрелізом, останнім часом на різні ділянки фронту доставлено понад 60 турбопічок для працівників підприємств "Метінвесту", які зараз служать у лавах ЗСУ.

При цьому зазначається, що пічки виготовлені за спільним проєктом "Укртрансгазу" та "Метінвест-СМЦ", у рамках якого "Метінвест" надав понад 6 тис. тонн металопродукції.

Пресслужба уточнює, що головна функція турбопічок – приготування їжі. Для розпалювання такої печі не потрібно багато палива, але при цьому її конструкція забезпечує максимальну генерацію тепла і стабільний температурний режим.

На сервісних підприємствах "Укртрансгазу" з металу "Метінвесту" виготовлено близько 130 турбопічок. Їх уже передали захисникам на фронт. Виробництво металовиробів для потреб українських військових триває. Незабаром активізується робота з виготовлення буржуйок, які взимку зігріватимуть бійців під час перебування в окопах і бліндажах, констатується у пресрелізі.

Як повідомлялося, у рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова "Метінвест" продовжує поєднувати зусилля з різними бізнесами та організаціями для допомоги українській армії. Зокрема, завдяки партнерству Львівського Оборонного Кластеру та "Метінвест-СМЦ" вдалося забезпечити бронежилетами 80 тисяч наших воїнів та спеціалістів, які працюють у зоні бойових дій. Для цього компанія надала понад 500 тонн сталевих пластин.

 

 

Теги: #укртрансгаз #зсу #метінвест

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