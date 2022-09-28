Події

11:46 28.09.2022

Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї території України

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Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї території України

Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він – мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина – у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі", – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що Україна, на жаль, не зможе повернути своїх загиблих громадян, але може точно відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі. Зеленський переконаний, що війна Росії проти України продемонструвала необхідність перезавантаження міжнародних інституцій, які мають реагувати швидше, бажано – превентивно, а не чекати на поганий результат.

Також, на його думку, можна вірити чи не вірити в погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, але світ має бути міцним і не боятися залякувань з боку того чи іншого агресора. "Бо таких погроз буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно – ядерною зброєю, чи голодом, чи анексією, чи окупацією", – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що Україна може подати приклад таких змін у системі міжнародної безпеки, адже саме на території нашої країни агресор порушував права людини, катував, ґвалтував, захоплював атомну електростанцію, погрожував ядерною зброєю тощо.

Тому, як зазначив глава держави, Міжнародна робоча група на чолі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном напрацювала рекомендації щодо гарантій безпеки для нашої країни. "Ми надіслали їх світовим лідерам і хотіли б їх застосувати. Важливо, щоб країни, які опиняються в небезпеці, за короткий час могли отримати і зброю, і санкції проти агресора, і фінансову допомогу", - наголосив Зеленський.

Теги: #війна #зеленський

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