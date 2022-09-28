Події

07:04 28.09.2022

Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

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Росія готує ґрунт, щоб зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт для того, щоб зірвати зернову ініціативу.

"Сьогодні в Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України та наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту. Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За словами президента, статистика українського зернового експорту абсолютно прозора й доступна всім у міжнародній спільноті, а саме – це понад 5 млн тонн агропродукції, які відправлено на експорт із трьох українських портів 232 суднами до країн Африки (Судан, Кенія, Алжир, Сомалі, Ефіопія тощо) та інших регіонів.

При цьому Зеленський наголосив на необхідності негайного реагування світової спільноти, щоб Росія знову не поставила ці чи інші країни в умови продовольчої кризи.

Теги: #рф #зернова_ініціатива

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