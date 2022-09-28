Події

06:59 28.09.2022

Росія підводить світ до ядерної катастрофи

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Росія підводить світ до ядерної катастрофи

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, заявив, що Росія підводить світ до ядерної катастрофи.

"Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації АЕС у Запорізькій області та до того, щоб покласти край ворожим діям проти ядерних об'єктів на території України. Це ще один доказ того, що Росія підводить світ до межі атомної катастрофи", - заявив Зеленський у відеозверненні до учасників засідання увечері у вівторок.

За його словами, сама загроза застосування ядерної зброї перетворилася на постійний наратив російської пропаганди.

Зеленський наголосив, що це є прямим доказом того, що Росія не має права мати ядерну зброю, оскільки вона не в змозі гарантувати безпеку світу.

 

Теги: #оон #радбез #зеленський

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