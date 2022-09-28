Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, заявив, що Росія підводить світ до ядерної катастрофи.

"Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації АЕС у Запорізькій області та до того, щоб покласти край ворожим діям проти ядерних об'єктів на території України. Це ще один доказ того, що Росія підводить світ до межі атомної катастрофи", - заявив Зеленський у відеозверненні до учасників засідання увечері у вівторок.

За його словами, сама загроза застосування ядерної зброї перетворилася на постійний наратив російської пропаганди.

Зеленський наголосив, що це є прямим доказом того, що Росія не має права мати ядерну зброю, оскільки вона не в змозі гарантувати безпеку світу.