Події

22:09 27.09.2022

К.Тимошенко обговорив із послом Румунії Мікулою реалізацію Fast Recovery Plan

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К.Тимошенко обговорив із послом Румунії Мікулою реалізацію Fast Recovery Plan

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко провів зустріч із послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулою, під час якої обговорили залучення партнерів до реалізації Fast Recovery Plan (План швидкого відновлення України) та відновлення інфраструктури, що постраждала в результаті російської агресії.

"Кирило Тимошенко детально розповів про план відбудови та про створення спеціального Фонду відновлення. Він також поінформував про ініціативу Президента Володимира Зеленського, відповідно до якої державам-партнерам, окремим містам і великому бізнесу пропонують взяти під патронат відновлення областей України, окремих об’єктів чи напрямів. Кожен має змогу обрати, чим саме опікуватиметься", - сказано у повідомленні, опублікованому на сайті глави Української Держави у вівторок увечері.

Також Тимошенко зазначив, що потреби України постійно оновлюються у зв'язку з продовженням війни та деокупацією ЗСУ нових територій. Напередодні зими актуальним залишається відновлення житла та критичної інфраструктури.

"Багато громадян вже повернулися додому, і вони потребують відновлення покрівлі у своїх будинках, заміни вікон тощо", - наголосив заступник голови ОП.

Посол Румунії в Україні зазначив, "що Румунія готова підтримати відновлення України та очікує на детальну інформацію щодо об’єктів і Fast Recovery Plan, яку можна буде представити уряду", а також "висловив зацікавленість у залученні румунських приватних осіб і компаній до процесу відновлення, що могло б прискорити відбудову України, оскільки надання бюджетних коштів потребує проходження бюрократичних процедур".

Під час зустрічі заступник голови ОП зазначив, що у звільнених населених пунктах Харківської області "гостро стоїть питання оновлення мереж, повністю зруйнованих під час бойових дій", тоді як у Сумській, Чернігівській та Київській областях актуальною залишається допомога у відновленні житла.

"За словами Кирила Тимошенка, у Київській області налічується близько 20 тисяч приватних будинків, які потребують невідкладного ремонту", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #україна #розмова #румунія #відновлення

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