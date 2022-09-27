У результаті вечірніх ворожих ударів по Харкову пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у деяких районах міста немає світла

У вівторок увечері російські окупаційні війська завдали ударів по Холодногірському району Харкова, інформація про загиблих уточнюється, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Три прильоти по Харкову. Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше Терехов повідомив про ще одне (четверте) влучення в місто.