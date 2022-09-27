Байден проведе зустріч із Макроном 1 грудня

Президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати Вашингтон із державним візитом 1 грудня, повідомляє Білий дім.

"Президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден приймуть президента Франції Емманюеля Макрона та пані Бріжит Макрон під час державного візиту до Сполучених Штатів (...) 1 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це буде перший візит Макрона до Вашингтона під час президентства Байдена.

"Лідери обговорять подальшу тісну співпрацю щодо глобальних викликів і пріоритетних напрямів двостороннього співробітництва, що становлять обопільний інтерес", - наголошується в повідомленні.