Події

07:17 27.09.2022

Байден проведе зустріч із Макроном 1 грудня

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Байден проведе зустріч із Макроном 1 грудня

Президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати Вашингтон із державним візитом 1 грудня, повідомляє Білий дім.

"Президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден приймуть президента Франції Емманюеля Макрона та пані Бріжит Макрон під час державного візиту до Сполучених Штатів (...) 1 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це буде перший візит Макрона до Вашингтона під час президентства Байдена.

"Лідери обговорять подальшу тісну співпрацю щодо глобальних викликів і пріоритетних напрямів двостороннього співробітництва, що становлять обопільний інтерес", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #сша #візит #франція #макрон

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