Події

19:49 23.09.2022

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу окупантами Запоріжжя в четвер увечері

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Правоохоронні органи Запоріжжя відкрили кримінальне провадження за фактом ракетних ударів російської армії по Запоріжжю в четвер пізно ввечері, внаслідок яких поранені троє містян, пошкоджені 20 житлових будинків, 40 автомобілів, будівлі промислових підприємств.
Як повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області, слідчі регіонального Управління СБУ розпочали досудове розслідування ракетної атаки на Запоріжжя та сусідні села, скоєної російськими військовими минулого четверга близько 23.40. Унаслідок цієї атаки троє жителів Запоріжжя дістали осколкових поранень, пошкоджено приміщення промислових підприємств, об'єкт приватного бізнесу та іншу інфраструктуру.
Також вибуховою хвилею пошкоджено понад 20 житлових будинків і 40 автомобілів.

Теги: #запоріжжя #розслідування #обстріли

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