Події

19:28 23.09.2022

Українська армія збила 4 російські дрони-камікадзе та 1 штурмовик Су-25 - ОК "Південь"

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УКРАЇНА-ППО-ДРОНИ-ШТУРМОВИК-ЗБИТТЯ
Київ. 23 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Сили протиповітряної оборони України збили чотири російські дрони-камікадзе іранського виробництва та один штурмовик Су-25 на південному напрямку, повідомляє повітряне командування "Південь" у п'ятницю.
"23 вересня, у проміжок часу з 17:00 до 18:00, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири ворожі дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, якими російські окупаційні війська намагалися атакувати Одесу", - йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що близько 18:00 у Бериславському районі Херсонської області також було збито російський штурмовик Су-25.
 

Теги: #україна #штурмовик #дрони #збиття

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