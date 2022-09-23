Українська армія збила 4 російські дрони-камікадзе та 1 штурмовик Су-25 - ОК "Південь"

УКРАЇНА-ППО-ДРОНИ-ШТУРМОВИК-ЗБИТТЯ

Київ. 23 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Сили протиповітряної оборони України збили чотири російські дрони-камікадзе іранського виробництва та один штурмовик Су-25 на південному напрямку, повідомляє повітряне командування "Південь" у п'ятницю.

"23 вересня, у проміжок часу з 17:00 до 18:00, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири ворожі дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, якими російські окупаційні війська намагалися атакувати Одесу", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що близько 18:00 у Бериславському районі Херсонської області також було збито російський штурмовик Су-25.

