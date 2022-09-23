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18:09 23.09.2022

Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з паломниками-хасидами в Умані щодо заходів безпеки

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Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з паломниками-хасидами в Умані щодо заходів безпеки

Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з паломниками, які прибули до Умані на святкування Рош Гашана, щодо обмежень та заходів безпеки, пов'язаних із військовою агресією РФ.

"Під час робочих зустрічей з рабинами-хасидами представники силових структур наголошують на дотриманні правил та обмежень, які діятимуть під час паломництва. Через повномасштабне вторгнення Росії цьогоріч наявні вимоги є суворішими. Їхня основна мета - забезпечення повноцінної безпеки на території Умані в умовах війни", - йдеться у повідомленні Черкаської обласної поліції на сторінці у фейсбуці.

В облполіції зазначають, що віруючі, які сповідують брацлавську течію хасидизму, масово прибувають до Умані на святкування Рош Гашана.

"У місті органами виконавчої влади було ухвалено низку обмежень, які поширюються і на місцевих жителів, і на іноземних гостей. Правоохоронці зустрілися з рабинами-хасидами, щоб розповісти про заходи безпеки, які діятимуть під час паломництва", - інформують в облполіції.

"Серед основних (обмежень) - це ретельна перевірка на пунктах пропуску, дотримання комендантської години, перебування на вулицях міста з документами, що посвідчують особу, заборона вживання спиртних напоїв та реагування на сигнали "Повітряна тривога", - повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Черкаській області Сергій Коваленко.

В обласному главку нагадують, що правоохоронці рекомендували паломникам цього року утриматись від візиту до України на святкування Рош Гашана.

"Це пов'язано з тим, що Росія може використати приїзд іноземців для провокацій. Проте представники єврейської громади зазначили, що у такий спосіб демонструють віру в українських військових. Рабини зазначають, що приїдуть найбільш релігійні паломники, які поінформовані про правила безпеки та обмеження, що діють на території України та у місті Умань", - наголошується в повідомленні поліції.

Як повідомлялося, в Умані правоохоронці проводять у постійному режимі контррозвідувальні та антитерористичні заходи.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявляв, що, незважаючи на прохання України паломникам утриматися від поїздки до Умані на святкування у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, цього року на святкування Рош Гашана очікується прибуття до 10 тис. паломників.

19 вересня Об'єднана єврейська община України повідомила, що до Умані вже прибули 4 тис. паломників.

Святкування Рош Гашана в Умані цього року відбудеться 25-27 вересня.

Теги: #умань #хасиди

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