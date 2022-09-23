ЗСУ встановили контроль над Яцьківкою на Донбасі - Генштаб

Збройні сили України встановили контроль над населеним пунктом Яцьківка Донецької області, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов.

"Під час ведення штурмових дій підрозділами сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка, на схід від р. Оскіл", - сказав Громов на брифінгу в Military media center у п'ятницю.

Він звернув увагу на те, що ЗСУ вдалося відновити раніше втрачене становище та забезпечити контроль позицій у районі на південь від Бахмута.

"Поряд із веденням оборонних боїв наші війська покращують і своє тактичне становище. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісної організації бою, нам вдалося відновити раніше втрачене становище та забезпечити контроль позицій у районі на південь від Бахмута", - розповів Громов.

Він наголосив, що на Бахмутському напрямку ситуація залишається складною, проте контрольованою, противник продовжує вести наступальні дії, з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих позицій.