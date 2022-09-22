Події

18:49 22.09.2022

Ердоган планує зателефонувати Путіну та Зеленському та продовжити зусилля зі встановлення миру між Україною та РФ

1 хв читати
Ердоган планує зателефонувати Путіну та Зеленському та продовжити зусилля зі встановлення миру між Україною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонні переговори з президентами Росії, Володимиром Путіним, та України, Володимиром Зеленським, щойно повернеться з Нью-Йорка, повідомляє в четвер агентство "Анадолу".

"Наші зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною тривають", - заявив він журналістам у "Турецькому домі" у Нью-Йорку. Президент зазначив, що після повернення до Туреччини зателефонує Путіну та Зеленському, щоб продовжити дипломатичні зусилля щодо України.

На думку Ердогана, в ООН роблять недостатньо для припинення війни проти України, розв'язаної Росією. Він заявив, що організація не змогла запобігти енергетичній та продовольчій кризі, проте "довіра до неї трохи підвищилася завдяки домовленості щодо "зернового коридору", укладеної в Стамбулі.

"Кроків у цьому напрямі маю докладати не лише я, а й усі світові лідери. Переговори мають вестись як з Путіним, так і із Зеленським", - заявив президент Туреччини. 

Теги: #ердоган

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 22.09.2022
Ердоган: Обмін полоненими між РФ та Україною за посередництва Туреччини є важливим кроком до припинення війни

Ердоган: Обмін полоненими між РФ та Україною за посередництва Туреччини є важливим кроком до припинення війни

18:23 20.09.2022
Зеленський обговорив з Ердоганом актуальні безпекові питання

Зеленський обговорив з Ердоганом актуальні безпекові питання

09:24 20.09.2022
Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених - Ердоган

Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених - Ердоган

13:27 06.09.2022
Енергетична криза в Європі стала результатом її політики щодо РФ - Ердоган

Енергетична криза в Європі стала результатом її політики щодо РФ - Ердоган

19:52 03.09.2022
Ердоган закликав Грецію не провокувати турецьких військових

Ердоган закликав Грецію не провокувати турецьких військових

17:09 23.08.2022
Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України - Ердоган

Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України - Ердоган

12:35 19.08.2022
Ердоган повідомив, що нагадав Зеленському про готовність організувати його зустріч із Путіним у Туреччині

Ердоган повідомив, що нагадав Зеленському про готовність організувати його зустріч із Путіним у Туреччині

17:58 18.08.2022
Зеленський обговорив з Ердоганом викрадання Росією українського зерна, ситуацію навколо ЗАЕС та оборонну співпрацю

Зеленський обговорив з Ердоганом викрадання Росією українського зерна, ситуацію навколо ЗАЕС та оборонну співпрацю

14:30 18.08.2022
Ердоган прибув до Львова

Ердоган прибув до Львова

10:42 18.08.2022
Президент Туреччини Ердоган відбув до України

Президент Туреччини Ердоган відбув до України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські сили відбили ворожі атаки в районах Куп'янська, Зайцевого та Новомихайлівки – Генштаб ЗСУ

Генсек ООН закликає припинити всі обстріли ЗАЕС

У Чугуївському районі Харківщини вісім людей підірвалися на мінах, чотири з них загинули

Обмін військовополонених між Україною та РФ відбувався одночасно на трьох локаціях - омбудсмен

СБУ викрила плани окупантів щодо залучення дітей до голосування на псевдореферендумі у т. зв. ДНР

ОСТАННЄ

Єрмак про обмін полоненими: Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей із російського полону

Генсек ООН заявив про необхідність ретельного розслідування за всіма повідомленнями про місця поховання в Ізюмі для притягнення до відповідальності

Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок екснардепу Сольвару, який незаконно отримував компенсацію за житло

Місія зі встановлення фактів трагедії в Оленівці готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії - генсек ООН

У Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто в період із 23 до 27 вересня - Генштаб ЗСУ

Українські сили відбили ворожі атаки в районах Куп'янська, Зайцевого та Новомихайлівки – Генштаб ЗСУ

Робоча група на чолі з Єрмаком підготує пропозиції щодо створення міжнародного трибуналу у зв'язку з російською агресією

Генсек ООН закликає припинити всі обстріли ЗАЕС

У Києві відновив роботу пересадковий вузол між станціями метро "Золоті ворота" і "Театральна"

Лубінець порушить перед МКЧХ питання відсутності моніторингу за умовами тримання громадян України у російському полоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА