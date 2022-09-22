Події

17:22 22.09.2022

Зеленський обговорив із наслідним принцом Саудівської Аравії питання енергетичної безпеки України та повоєнного відновлення

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Зеленський обговорив із наслідним принцом Саудівської Аравії питання енергетичної безпеки України та повоєнного відновлення

Президент України Володимир Зеленський подякував наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммаду бін Салманові за сприяння у звільненні іноземних громадян із полону, також сторони обговорили питання енергетичної безпеки України та повоєнного відновлення.

"Провів теплу розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Подякував за сприяння у звільненні іноземних громадян, долучення до медіації та провідну роль Саудівської Аравії у регіоні. Обговорили питання енергетичної безпеки України, повоєнної відбудови та спільних інвестиційних проектів", - написав він у твіттері.

 

Теги: #принц #саудівської_аравія #зеленський

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