Зеленський обговорив із наслідним принцом Саудівської Аравії питання енергетичної безпеки України та повоєнного відновлення

Президент України Володимир Зеленський подякував наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммаду бін Салманові за сприяння у звільненні іноземних громадян із полону, також сторони обговорили питання енергетичної безпеки України та повоєнного відновлення.

"Провів теплу розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Подякував за сприяння у звільненні іноземних громадян, долучення до медіації та провідну роль Саудівської Аравії у регіоні. Обговорили питання енергетичної безпеки України, повоєнної відбудови та спільних інвестиційних проектів", - написав він у твіттері.