Події

17:16 22.09.2022

У Чугуївському районі Харківщини вісім людей підірвалися на мінах, чотири з них загинули

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У Чугуївському районі Харківщини вісім людей підірвалися на мінах, чотири з них загинули

Упродовж 22 вересня до чергової частини Чугуївського райуправління поліції (Харківська обл.) надійшло кілька повідомлень про те, що вісім жителів району підірвалися на мінах, залишених російськими окупаційними військами.

"Чотири особи наступили на міну та загинули", - повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське внаслідок підриву на міні дістали вибухових травм. Іще двох трактористів, що підірвалися на міні в полі, виявив поліцейський офіцер громади. Їх доправили до Чугуївської районної лікарні.

Слідчі Чугуївського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

У поліції закликають жителів деокупованих територій бути максимально обережними, не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати 101 або 102.

Теги: #міни #чугуїв

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