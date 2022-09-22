На вулицях деокупованого Куп'янська виявлено авіабомби

Під час огляду деокупованого Куп'янська прокурори та поліцейські виявили дві авіабомби, скинуті на житлові масиви.

"Виявлено дві парашутні бетонобійні авіабомби ФАБ-500, огляд триває. Вага бойового заряду однієї бомби сягає півтонни, довжина – понад 2 метри. Окупанти скидали бомби просто на будинки", - повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Як повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", коли саме було скинуто ці авіабомби, наразі встановити неможливо.