Події

15:52 22.09.2022

На вулицях деокупованого Куп'янська виявлено авіабомби

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На вулицях деокупованого Куп'янська виявлено авіабомби

Під час огляду деокупованого Куп'янська прокурори та поліцейські виявили дві авіабомби, скинуті на житлові масиви.

"Виявлено дві парашутні бетонобійні авіабомби ФАБ-500, огляд триває. Вага бойового заряду однієї бомби сягає півтонни, довжина – понад 2 метри. Окупанти скидали бомби просто на будинки", - повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Як повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", коли саме було скинуто ці авіабомби, наразі встановити неможливо.

Теги: #купянськ #авіабомби

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